Экс-игрок ЦСКА принёс Хорватии победу над Ганой и путёвку в плей-офф

Ганцы финишировали третьими с 4 очками. Этого также хватило для выхода в плей-офф, куда попадают две сильнейшие сборные каждого квартета и восемь лучших обладателей третьих мест. Первое место заняла сборная Англии, обыгравшая Панаму 2:0.