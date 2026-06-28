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Экс-игрок ЦСКА принёс Хорватии победу над Ганой и путёвку в плей-офф

Сборная Хорватии переиграла команду Ганы в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Life.ru

Матч прошёл в Филадельфии (штат Пенсильвания) на Lincoln Financial Field. Решалась судьба второго места в квартете L.

Счет открыл Петар Сучич на 31-й минуте, однако на 73-й минуте Деррик Лукассен восстановил равновесие.

Развязка наступила ближе к финальному свистку. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич на 83-й минуте забил победный мяч и принес хорватам три очка. С 6 очками они шагнули в следующую стадию турнира.

Ганцы финишировали третьими с 4 очками. Этого также хватило для выхода в плей-офф, куда попадают две сильнейшие сборные каждого квартета и восемь лучших обладателей третьих мест. Первое место заняла сборная Англии, обыгравшая Панаму 2:0.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд. Розыгрыш завершится 19 июля, действующим обладателем трофея остается сборная Аргентины.

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