Экс-игрок ЦСКА принёс Хорватии победу над Ганой и путёвку в плей-офф

Матч прошёл в Филадельфии (штат Пенсильвания) на Lincoln Financial Field. Решалась судьба второго места в квартете L.
Счет открыл Петар Сучич на 31-й минуте, однако на 73-й минуте Деррик Лукассен восстановил равновесие.
Развязка наступила ближе к финальному свистку. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич на 83-й минуте забил победный мяч и принес хорватам три очка. С 6 очками они шагнули в следующую стадию турнира.
Ганцы финишировали третьими с 4 очками. Этого также хватило для выхода в плей-офф, куда попадают две сильнейшие сборные каждого квартета и восемь лучших обладателей третьих мест. Первое место заняла сборная Англии, обыгравшая Панаму 2:0.
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