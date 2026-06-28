ЛДПР предложила обслуживать соцработников без очереди ради помощи подопечным

Как заявил ТАСС Слуцкий, в России более полумиллиона соцработников ежегодно помогают свыше 9 млн человек — пожилым, инвалидам, семьям в кризисе. «Сегодня пожилые люди, например с тяжелой формой артрита, ждут жизненно важный рецепт, а их соцработник уже третий час стоит в общей очереди в поликлинике — и это не исключение, а ежедневная реальность», — сказал глава ЛДПР. «В Самарской области уже поняли эту проблему и дали соцработникам право на внеочередное обслуживание, почему бы не сделать это нормой для всей страны», — добавил собеседник агентства. «Мы в ЛДПР настаиваем, чтобы право на внеочередное обслуживание в поликлиниках и аптеках при выполнении служебных обязанностей для помощи нуждающимся должно быть закреплено на федеральном уровне — это инструмент, чтобы они могли быстрее помогать тем, кто в этом отчаянно нуждается», — заключил парламентарий.