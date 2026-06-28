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ЛДПР предложила обслуживать соцработников без очереди ради помощи подопечным

Часть деятельности соцработников связана с посещением медорганизаций и аптек по делам своих подопечных, говорится в письме лидера партии Леонида Слуцкого к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Социальные работники должны обслуживаться вне очереди в поликлиниках и аптеках, если они пришли туда по делам своих подопечных — людей, ожидающих лекарства, рецепты и другую помощь. С соответствующей инициативой в письме к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, документ есть в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что значительная часть деятельности соцработников связана с посещением медицинских организаций и аптек в интересах подопечных, в том числе для получения медицинских документов, приобретения лекарств и медизделий и решения других вопросов, касающихся лечения социально уязвимых групп граждан, которые зачастую сами не могут обратиться за необходимыми услугами. При этом такие работники вынуждены ожидать обслуживания в общем порядке, за исключением тех субъектов федерации, где этот вопрос решен на региональном уровне, например в Самарской области.

«ЛДПР предлагает на федеральном уровне предусмотреть право социальных работников на внеочередное обслуживание в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также в аптечных организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в письме.

Как заявил ТАСС Слуцкий, в России более полумиллиона соцработников ежегодно помогают свыше 9 млн человек — пожилым, инвалидам, семьям в кризисе. «Сегодня пожилые люди, например с тяжелой формой артрита, ждут жизненно важный рецепт, а их соцработник уже третий час стоит в общей очереди в поликлинике — и это не исключение, а ежедневная реальность», — сказал глава ЛДПР. «В Самарской области уже поняли эту проблему и дали соцработникам право на внеочередное обслуживание, почему бы не сделать это нормой для всей страны», — добавил собеседник агентства. «Мы в ЛДПР настаиваем, чтобы право на внеочередное обслуживание в поликлиниках и аптеках при выполнении служебных обязанностей для помощи нуждающимся должно быть закреплено на федеральном уровне — это инструмент, чтобы они могли быстрее помогать тем, кто в этом отчаянно нуждается», — заключил парламентарий.

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