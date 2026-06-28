В Хабаровске 28 июня будет сухо и до 24 градусов тепла

В Хабаровске и Хабаровском крае 28 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 9 до плюс 11 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 22−24 градусов тепла. Ветер ожидается восточного направления, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
В южных районах края синоптики также осадков не прогнозируют. Ночные температуры будут держаться в пределах 10−14 градусов выше нуля, дневные — от 22 до 25 тепла. Ветер северо-восточный, 6−12 метров в секунду.
Центральные районы встретят субботу преимущественно без осадков. Лишь в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных округах ночью местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура составит от 6 до 13 градусов тепла, днём — от 14 до 26. Ветер северный и северо-восточный, 2−12 метров в секунду.
В северных районах — без существенных осадков. Ночные температуры здесь будут колебаться от 2 до 8 градусов выше нуля, дневные — от 11 до 20 тепла. Ветер различных направлений разгонится до 4−10 метров в секунду.
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