В Хабаровске 28 июня будет сухо и до 24 градусов тепла

В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 9 до плюс 11 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 22−24 градусов тепла. Ветер ожидается восточного направления, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.