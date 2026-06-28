Хорватия обыграла Гану со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Хорватии обыграла команду Ганы со счетом 2:1 на групповом этапе чемпионате мира. По итогам встречи положение в группе L: у Англии семь очков, у Хорватии, которая выходит в 1/16 со второго места, шесть баллов, Гана занимает третье место с четырьмя баллами, а Панама занимает последнее место без очков и покидает турнир.