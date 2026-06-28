В России обновят стандарты работы детских садов

«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал Кравцов РИА Новости, напомнив, что 2026 год объявлен Годом дошкольного образования.