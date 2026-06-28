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В России обновят стандарты работы детских садов

Кравцов: Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов.

Источник: Комсомольская правда

В России готовятся обновить стандарты работы детских садов. Об этом информировал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал Кравцов РИА Новости, напомнив, что 2026 год объявлен Годом дошкольного образования.

Министр добавил, что ведомство обновляет пространства детских садов, уделяя внимание инфраструктуре для воспитанников с ограниченными возможностями. Он добавил, что Минпросвещения делает упор на знакомство дошкольников с наукой и работает над развитием кадрового потенциала.

Напомним, в российских школах формируется единое образовательное пространство. Речь идёт об оснащении всем необходимым оборудованием кабинетов физики, ИЗО, музыки, математики, химии и биологии. На это отводится два года.

Также сообщалось, что в российских школах введут новые учебники по всем предметам.