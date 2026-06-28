Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем на «Алых парусах»

Ваня Дмитриенко выступил перед выпускниками в Петербурге на «Алых парусах».

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге завершился главный праздник молодежи. Корабль с алыми парусами прошел вдоль Дворцовой набережной. Помимо брига, выпускников ждал яркий концерт со звездами шоу-бизнеса. Секретным гостем на празднике стал певец Ваня Дмитриенко, пишет «КП-Петербург».

Кроме того, в концертной программе приняли участие исполнители Юлианна Караулова и Елка. Выпускники водили хороводы, танцевали и отрывались под главные хиты приглашенных певцов.

Участие Вани Дмитриенко в шоу не было заявлено заранее. Артист исполнил песню «Шёлк» и новую композицию «Алые паруса».

Старт торжественной части праздника дали в 22:00. К Зимнему дворцу пришли несколько десятков тысяч выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей. На сцене с речью выступил, в том числе, губернатор Петербурга Александр Беглов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше