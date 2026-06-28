Певец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем на «Алых парусах»

В Петербурге завершился главный праздник молодежи. Корабль с алыми парусами прошел вдоль Дворцовой набережной. Помимо брига, выпускников ждал яркий концерт со звездами шоу-бизнеса. Секретным гостем на празднике стал певец Ваня Дмитриенко, пишет «КП-Петербург».
Кроме того, в концертной программе приняли участие исполнители Юлианна Караулова и Елка. Выпускники водили хороводы, танцевали и отрывались под главные хиты приглашенных певцов.
Участие Вани Дмитриенко в шоу не было заявлено заранее. Артист исполнил песню «Шёлк» и новую композицию «Алые паруса».
Старт торжественной части праздника дали в 22:00. К Зимнему дворцу пришли несколько десятков тысяч выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей. На сцене с речью выступил, в том числе, губернатор Петербурга Александр Беглов.