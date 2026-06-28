Солдаты ВСУ под Сумами выжгли гражданскому пленному курянину на руке букву «Z»

«Привезли (солдаты ВСУ — прим. ТАСС) в полевой госпиталь [в Сумской области], я им сказал, что гражданский, но они ответили, что им “по фигу”, гражданский или нет, — протокол для всех одинаковый. Они связали руки, ноги и потащили в шатер. Там один бегал, молодой, кричал, что он мне то сделает, это сделает, ну я и сказал, мол, делай, что хочешь. Потом я почувствовал, что воняет кожа и покалывание в правой руке», — сказал мужчина.