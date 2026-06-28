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Солдаты ВСУ под Сумами выжгли гражданскому пленному курянину на руке букву «Z»

Россиянин показал ожог главе региона Александру Хинштейну.

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Житель Курской области, которого вернули с Украины, рассказал губернатору региона Александру Хинштейну, что солдаты ВСУ выжгли ему на руке букву «Z», когда тот находился в полевом госпитале в Сумской области. Ожог он показал главе региона, передает корреспондент ТАСС.

Рана в виде латинской буквы Z расположена у мужчины на правой руке, чуть выше локтя.

«Привезли (солдаты ВСУ — прим. ТАСС) в полевой госпиталь [в Сумской области], я им сказал, что гражданский, но они ответили, что им “по фигу”, гражданский или нет, — протокол для всех одинаковый. Они связали руки, ноги и потащили в шатер. Там один бегал, молодой, кричал, что он мне то сделает, это сделает, ну я и сказал, мол, делай, что хочешь. Потом я почувствовал, что воняет кожа и покалывание в правой руке», — сказал мужчина.

Он добавил, что это сделал солдат ВСУ, когда курянин находился под действием обезболивающих препаратов.

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