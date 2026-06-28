Кадыров рассказал о двух наемниках ВСУ из Колумбии, взятых в плен в зоне СВО

Два колумбийских наемника, воевавших за украинскую армию, попали в плен в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 27 июня, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
— На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны, — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, рассказы этих бойцов ничем не отличаются от историй других украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам. После обстрела командование просто оставило их на позициях.
Все пленные утверждают, что у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) низкий моральных дух, отсутствует мотивация. На это влияют постоянные ухудшения дел на линии фронта.
— Даже сами военнослужащие ВСУ понимают, что удерживать занимаемые позиции становится все сложнее, — добавил Кадыров в публикации.
До этого пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии Василий Королешин рассказал, что расплакался, когда бойцы ВС РФ накормили его хлебом.
2 июня группа иностранных наемников, воюющих за ВСУ, также сдалась в плен российским военным на Запорожском направлении. В тот момент они находились на позициях к югу от Запорожья.