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Трамп оценил атаку США на иранские объекты: что значат эти удары

Трамп: США атаковали радары и склады Ирана за нарушение режима прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявил о нарушении Ираном режима прекращения огня. Он напомнил о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. Президент США уведомил, что за нарушение прекращения огня американцы атаковали иранские радары и склады. Так он написал в своей соцсети.

По словам хозяина Белого дома, удары нанесены с самолетов ВВС Соединенных Штатов. Атакам подверглись хранилища ракет и БПЛА, а также береговые радиолокационные станции.

«Вполне возможно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными», — пригрозил Дональд Трамп.

Как отметил Axios, несколько взрывов на фоне атаки прогремели в Ормузском проливе. По имеющейся информации, они также были слышны в районе города Сирик. Зафиксировано попадание нескольких американских снарядов в телекоммуникационную башню.

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