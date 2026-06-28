Трамп оценил атаку США на иранские объекты: что значат эти удары

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявил о нарушении Ираном режима прекращения огня. Он напомнил о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. Президент США уведомил, что за нарушение прекращения огня американцы атаковали иранские радары и склады. Так он написал в своей соцсети.