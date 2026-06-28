В Аяно-Майском районе Хабаровского края перевернулась моторная лодка

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, по предварительной информации, 27 июня около 21:00 в районе посёлка Джигда Аяно-Майского муниципального района перевернулась моторная лодка. На борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын 2019 года рождения. Ни на ком из них не было спасательных жилетов.