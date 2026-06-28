В Аяно-Майском районе Хабаровского края перевернулась моторная лодка

В Хабаровском крае транспортная прокуратура выясняет обстоятельства трагедии на воде, в результате которой погиб маленький ребёнок. Моторная лодка перевернулась на реке Мая. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, по предварительной информации, 27 июня около 21:00 в районе посёлка Джигда Аяно-Майского муниципального района перевернулась моторная лодка. На борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын 2019 года рождения. Ни на ком из них не было спасательных жилетов.
Взрослые сумели выплыть на берег, однако шестилетнего мальчика спасти не удалось — ребёнок утонул. Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура поставила ситуацию на контроль. Следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Надзорное ведомство даст оценку законности и обоснованности итогового решения.
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