Сборную Уругвая лишили чартерного рейса на родину после провала на ЧМ-2026

Уругвайская федерация футбола (AUF) отменила командный рейс с ЧМ-2026, игрокам и тренерам придется добираться домой самостоятельно. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил журналист Мартин Чаркеро.
— Уругвайская футбольная ассоциация приняла решение отменить чартерный рейс. Каждый футболист вернется на родину коммерческими рейсами, — написал он в социальной сети X.
Организация приняла соответствующее решение после того, как футболисты из Уругвая, проиграв испанцам со счетом 0:1, вылетели с турнира. Команда набрала два очка в трех матчах и заняла третье место в группе.
Тем временем сборная Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. После победы над Уругваем команда достигла отметки в 34 встречи.
Кроме того, 22 июня Испания стала первой командой в истории мировых первенств, в игре за которую на ЧМ отличились два футболиста в возрасте 18 лет или младше.
27 июня на чемпионате мира по футболу — 2026 определились 28 сборных, которые гарантировали себе участие в 1/16 финала турнира. Среди них — Германия, Франция, Аргентина, Парагвай и другие команды.