В Госдуме рассказали о следующей индексации маткапитала по фактической инфляции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий произойдет 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года, рассказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал — он также будет проиндексирован с 1 февраля. Почему с 1 февраля? Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции [за прошедший год]. То есть, проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — сказал Нилов.
Он подчеркнул, что поэтому сложно сказать, на сколько именно вырастет маткапитал. По словам депутата, осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан исходя из прогнозного уровня. «Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — заключил Нилов.
В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.