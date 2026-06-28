В Госдуме рассказали о следующей индексации маткапитала по фактической инфляции

Он подчеркнул, что поэтому сложно сказать, на сколько именно вырастет маткапитал. По словам депутата, осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан исходя из прогнозного уровня. «Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — заключил Нилов.