Franceinfo: 109 человек скончались за сутки из-за аномальной жары в Париже

В Париже за сутки из-за аномальной жары умерли 109 человек. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Franceinfo, ссылаясь на службу скорой медицинской помощи.
— В пятницу, 26 июня, когда температура воздуха в столице достигала почти плюс 39 градусов, за 24 часа умерли 109 человек, — уточнили в материале.
В статистику вошли только случаи смерти, зафиксированные сотрудниками скорой помощи на дому и в общественных местах. Люди, умершие в больницах, в эти данные не попали.
За аналогичный период медикам поступило около 3,4 тысячи вызовов, было зарегистрировано 30 остановок сердца. У одной из пациенток с гипертермией врачи зафиксировали температуру тела плюс 43,7 градуса.
До этого также стало известно, что во Франции от аномальной жары погибли четыре ребенка. Кроме того, сообщалось о 55 утонувших, которые пытались спастись от жаркой погоды.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории объявило 22 июня «красный» уровень опасности из-за того, что в стране ожидалось повышение температуры до плюс 38 градусов.