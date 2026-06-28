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Стали известны трудовые функции писателей в России

РИА Новости: трудовой функцией писателя будет считаться оценка качества текстов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Трудовыми функциями писателя будут считаться создание оригинальных произведений, оценка качества текстов и их обработка, следует из новых профессиональных стандартов, с которым ознакомилось РИА Новости.

Профессия «Писатель» официально появится в России с 1 сентября.

Согласно документу, для профессии предусмотрено четыре трудовые функции. Первая касается традиционных действий прозаика или поэта: она включает разработку замысла и написание текста произведения, первичное редактирование и подготовку к передаче в издательство.

Вторая функция предусматривает работу над созданием произведений для аудиовизуального контента: для этого необходимо будет готовить текст, представляющий собой «воплощение творческого замысла писателя в контексте концепции аудиовизуального произведения».

Также, согласно новому профстандарту, у писателей появилась функция критиков и обозревателей: они будут проводить культурно-исторический и контекстуальный анализ текста, оценивать прочитанное и создавать литературно-критический текст.

Кроме того, к профессии «писатель» будут относиться и специалисты, перерабатывающие литературные произведения. Эта работа включает в себя перевод текста в визуальный ряд, инсценирование художественного материала, а также создание производного литературного произведения.