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Лука Модрич стал самым возрастным ассистентом в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным игроком, которому удалось отдать голевую передачу в матчах чемпионата мира по футболу. Хавбеку «Милана» покорилось это достижение в возрасте 40 лет и 292 дней.

Источник: Life.ru

Предыдущий рекорд был также установлен на ЧМ-2026. Его обладателем стал босниец Эдин Джеко (40 лет, 109 дней) в матче против Катара Ранее достижение принадлежало бразильцу Тиагу Силве, который отдал голевую передачу в возрасте 38 лет и 83 дней в игре с Южной Кореей на ЧМ-2022.

Лука Модрич (родился 9 сентября 1985 года, Задар, Хорватия) — один из величайших полузащитников в истории футбола, капитан сборной Хорватии. Начав карьеру в загребском «Динамо», он раскрылся в английском «Тоттенхэме», а с 2012 года выступал за «Реал», с которым выиграл шесть Лиг чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. Главное индивидуальное достижение Модрича — «Золотой мяч» 2018 года: он прервал десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду после того, как довёл скромную хорватскую сборную до финала чемпионата мира в России, попутно став лучшим игроком того турнира. Обладая феноменальным видением поля, дриблингом и ударом внешней стороной стопы, в 2022 году он взял бронзу чемпионата мира в Катаре и продолжает карьеру, оставаясь эталоном игрового интеллекта и долголетия в современном футболе.

Напомним, сборная Хорватии победила команду Ганы со счётом 2:1 и со второго места в группе вышла в плей-офф. В составе «шашечных» отлились Петар Сучич и экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.

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