Лука Модрич стал самым возрастным ассистентом в истории чемпионатов мира

Лука Модрич (родился 9 сентября 1985 года, Задар, Хорватия) — один из величайших полузащитников в истории футбола, капитан сборной Хорватии. Начав карьеру в загребском «Динамо», он раскрылся в английском «Тоттенхэме», а с 2012 года выступал за «Реал», с которым выиграл шесть Лиг чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. Главное индивидуальное достижение Модрича — «Золотой мяч» 2018 года: он прервал десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду после того, как довёл скромную хорватскую сборную до финала чемпионата мира в России, попутно став лучшим игроком того турнира. Обладая феноменальным видением поля, дриблингом и ударом внешней стороной стопы, в 2022 году он взял бронзу чемпионата мира в Катаре и продолжает карьеру, оставаясь эталоном игрового интеллекта и долголетия в современном футболе.