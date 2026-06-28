Глава Иркутской области попросил полицию разобраться с перепродажей топлива

«К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определённый запас не только для собственных нужд — они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы. Да, ситуация непростая. Но она не безысходная», — говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что рассчитывает на частичное разрешение ситуации в ближайшие недели.
Отдельно отмечается, что предпринимаются попытки стабилизировать отгрузку топлива на автозаправочные станции Иркутской области. Для этого регион взаимодействует с федеральными структурами, Правительством России, Советом Федерации и «Роснефтью».
В нефтяной компании, по словам Кобзева, подтвердили возможность выделения дополнительных объёмов топлива для региона. Сейчас прорабатывается правовой механизм, который позволит поставлять топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС. Это, как ожидается, должно снизить нагрузку на заправки и сократить очереди.
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