Глава Иркутской области попросил полицию разобраться с перепродажей топлива

«К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определённый запас не только для собственных нужд — они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы. Да, ситуация непростая. Но она не безысходная», — говорится в сообщении.