В Венесуэле предрекли увеличение числа погибших до десятков тысяч: ведутся разборы рухнувших многоэтажек

В Венесуэле ликвидируют последствия страшного землетрясения. По обновленным данным, число жертв достигло уже 1430. Однако погибших может быть гораздо больше. Количество жертв землетрясения составит десятки тысяч, прокомментировал журналист местного телеканала Globovision Иван Баррето в диалоге с ТАСС.
Корреспондент проинформировал о текущей обстановке в стране. По его словам, спасатели ведут разборы рухнувших многоэтажек. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра, оповестил журналист.
«Мы видели огромное количество разрушенных зданий в штате Ла-Гуайра, где сегодня ведутся спасательные работы, и число жертв превысит тысячи, десятки тысяч человек», — констатировал Иван Баррето.
Этой ночью землетрясение зарегистрировали близ берегов Японии. Магнитуду подземных толчков оценили в 6 баллов.