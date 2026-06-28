Тепло и вечерние дожди ждут Хабаровский край 28 июня

В Хабаровском крае 28 июня погода будет заметно теплее, чем в предыдущие прохладные дни. На юге воздух прогреется до летних значений, но в отдельных районах облака и кратковременные дожди всё ещё напомнят о нестабильном конце июня.
В Хабаровске днём ожидается до +27… +28 градусов. День пройдёт с переменной облачностью и прояснениями, без резкого ухудшения погоды, поэтому воскресенье подойдёт для прогулок и поездок за город.
В Комсомольске-на-Амуре будет облачнее, но тоже достаточно тепло — около +24… +25 градусов. Основная часть дня пройдёт без сильных осадков, однако к вечеру возможны кратковременные дожди.
В Бикине воздух прогреется примерно до +27 градусов. После облачного утра станет солнечнее, осадки маловероятны. В Вяземском также ожидается тёплый день — около +26 градусов, с облаками и прояснениями.
В Советской Гавани воскресенье будет спокойным, но прохладнее, чем на юге края: около +17… +18 градусов. День начнётся с облаков, затем возможны прояснения, а к вечеру снова станет пасмурнее.
В Николаевске-на-Амуре ожидается около +20… +21 градуса. Погода будет преимущественно облачной, но без заметных дождей. В Охотске после ночных осадков днём установится более сухая погода, воздух прогреется примерно до +16… +17 градусов.
Тем, кто собирается провести воскресенье на улице, стоит учитывать разницу между районами: в Хабаровске, Бикине и Вяземском будет почти по-летнему тепло, а на побережье пригодится лёгкая куртка.