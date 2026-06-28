KP: Новый возлюбленный Полины Гагариной расстался с супругой ради певицы

Новый возлюбленный и концертный директор певицы Полины Гагариной Сергей Сметанин расстался со своей женой после начала работы с артисткой. Об этом журналистам рассказала его приятельница.
По словам источника, на тот момент брак мужчины уже стал «гостевым», однако именно тогда он принял решение сделать выбор в пользу новых отношений.
— Лиза — ровесница Сережи. Сначала она танцевала в команде Нюши. Потом Сметанин стал директором Веры Брежневой. Затем она решила переехать из Москвы в Петербург, — цитирует ее KP.ru.
Она также добавила, что внешне Лиза и Полина схожи — обе стройные блондинки. Близкие к паре люди утверждают, что Гагарина ценит в партнерах брутальность: ей нравятся мужчины с бородой.
До этого артист Алексей Воробьев в беседе с журналистами поделился, как влюбился в оперную певицу Аиду Гарифуллину. По словам исполнителя, до встречи с ней в любовь он «давно не верил».
В Сети также появились слухи, что звезда реалити Саша Стоун встречается с хореографом Анной Абрамовой, которая внешне похожа на его бывшую возлюбленную — юмористку Надежду Сысоеву.