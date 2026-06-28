Освобожденный курянин рассказал, что на Украине врачи предлагали его «выкинуть»

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Врачи в украинских больницах советовали военным «выкинуть там, где взяли», курянина, который был ранен. В двух сумских больницах ему отказались помогать после того, как военные говорили, что он гражданский, сообщил один из возвращенных из украинского плена на встрече губернатором Курской области Александром Хинштейном.
«Меня повезли в больницу на скорой помощи. Там отказались принимать, потому что я гражданский. Говорят: “Вы с ума сошли? Мы под суд не хотим. Где вы его взяли? Мой тебе совет: выкинь его там и все”. Они меня повезли во вторую больницу. Там тоже узнали, что гражданский, — отказались принимать», — рассказал он.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.