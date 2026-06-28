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«Ничего подобного не видел»: Американец случайно попал на «Алые паруса» и остался в восторге

Американский журналист Тофериус Максимус Крейн поделился впечатлениями от посещения праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Иностранец признался, что за годы путешествий не встречал ничего подобного.

Источник: Life.ru

Крейн отметил, что его впечатлил не только город, но и масштаб праздника, организованного для тысяч выпускников. Увидев парусную лодку, он поинтересовался, что это за мероприятие. Ему объяснили, что в России так отмечают окончание школы. Журналист назвал честью оказаться в городе в дни проведения торжества.

«Я увидел проплывающую парусную лодку и подумал: “Что это?”. А мне сказали, что дети заканчивают школу», — приводит слова американца Пятый канал.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня 2026 года в Санкт-Петербурге прошёл главный выпускной страны — праздник «Алые паруса», собравший на Дворцовой площади около 66 тысяч выпускников не только из России, но и из стран СНГ, Китая, Кубы и африканских государств. Мероприятие началось вечером 27 июня с масштабного концерта: губернатор Александр Беглов дал старт празднику ударом в корабельную рынду, хедлайнером выступила певица Ёлка с хитами «Прованс» и «На большом воздушном шаре», а ведущими стали актёры сериала «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий, а также Вячеслав Макаров и Даша Александрова. Концертная сцена, выполненная в стиле русского авангарда и конструктивизма, впечатляла размахом — площадь застройки вдвое превысила прошлогоднюю, высота элементов достигала 30 метров, а экранные поверхности занимали свыше 1000 квадратных метров, при этом зрители увидели и 15-метровый «поезд будущего», и самоходную платформу в виде бумажного кораблика для ведущих. Кульминацией после полуночи стал проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами по акватории Невы — судно стартовало от Сенатской площади, прошло через разведённый Дворцовый мост и выполнило разворот у Эрмитажа.

Капитан Олег Николаев обеспечил синхронизацию с пиротехническим шоу с точностью до нескольких секунд. Праздник, возрожденный в 2005 году, давно стал визитной карточкой не только Северной столицы, но и всей России, а его трансляцию в 2026 году увидели зрители по всему миру благодаря синхронному переводу на три языка и вещанию на десятки стран — от Европы до Азии и Африки.

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