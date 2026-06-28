Миронов предложил пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения

Политики рассказал, что, по подсчетам партии, на продукты питания может уходить минимум до 15 тыс. рублей, на одежду — 2,8 тыс. рублей, на ЖКУ — 6,8 тыс. рублей, транспорт — 4 тыс. рублей. «Если человек не откладывает на ремонт, технику, мебель и одежду, обслуживание кредита займет в среднем 8 тыс. рублей», — подчеркнул Миронов.