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Миронов предложил пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения

Лидер «Справедливой России» отметил, что, по подсчетам партии, он должен составлять 45 тыс. рублей.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прожиточный минимум необходимо пересчитать в сторону увеличения. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, что, по подсчетам партии, он должен составить 45 тыс. рублей.

«Предлагаем пересчитать прожиточный минимум с сторону увеличения. Без учета кредитов у нас получилось почти 45 тыс. рублей, с кредитами — 53 тыс.», — сказал Миронов.

Он отметил, что партия самостоятельно рассчитала прожиточный минимум с учетом всех базовых потребностей и обязательных платежей. «В основу продуктовой части легли рекомендации Минздрава — рацион должен содержать столько питательных веществ, сколько необходимо для поддержания здоровья», — добавил депутат.

Политики рассказал, что, по подсчетам партии, на продукты питания может уходить минимум до 15 тыс. рублей, на одежду — 2,8 тыс. рублей, на ЖКУ — 6,8 тыс. рублей, транспорт — 4 тыс. рублей. «Если человек не откладывает на ремонт, технику, мебель и одежду, обслуживание кредита займет в среднем 8 тыс. рублей», — подчеркнул Миронов.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в размере 16 288 рублей, для детей — 18 371 рублей.