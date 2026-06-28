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В ОП предложили ввести многодетный капитал за третьего ребенка

Рыбальченко предложил ввести многодетный капитал за третьего ребенка.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Многодетный капитал в размере не менее миллиона рублей следует выплачивать при рождении третьего и последующих детей, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам Рыбальченко, сам материнский капитал показал свою эффективность: по оценкам различных экспертов, за первые десять лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 2,5−3 миллионов детей. Однако программа нуждается в модернизации.

«Для повышения результативности и эффективности материнского капитала необходимо увеличить размер семейного капитала прежде всего на второго ребенка, а также ввести так называемый многодетный капитал на третьего и последующих детей в размере не менее миллиона рублей», — сказал член ОП РФ.