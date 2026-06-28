Press TV: по городу Бендер-Ленге в Иране нанесли удары

Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
«Четыре снаряда попали по окрестностям города Бендер-Ленге», — говорится в сообщении.
Кроме того, удары нанесены по вышке связи в районе населённого пункта Сирик. Несколько снарядов попали в населённый пункт Масен на острове Кешм.
В материале сказано, что об этом рассказала гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
В CENTCOM заявили, что военные Соединённых Штатов нанесли новые удары по целям в районе Ормузского пролива. По информации СМИ, в городе Сирик прогремели взрывы.
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