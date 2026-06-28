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Press TV: по городу Бендер-Ленге в Иране нанесли удары

В районе портового города Бендер-Ленге, по вышке связи около населённого пункта Сирик в Иране нанесены удары, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.

«Четыре снаряда попали по окрестностям города Бендер-Ленге», — говорится в сообщении.

Кроме того, удары нанесены по вышке связи в районе населённого пункта Сирик. Несколько снарядов попали в населённый пункт Масен на острове Кешм.

В материале сказано, что об этом рассказала гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

По данным Пентагона, накануне военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие. В ответ военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.

В CENTCOM заявили, что военные Соединённых Штатов нанесли новые удары по целям в районе Ормузского пролива. По информации СМИ, в городе Сирик прогремели взрывы.

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