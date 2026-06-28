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Родителям объяснили, что может измениться в детсадах после решения Минпросвещения

Минпросвещения РФ намерено пересмотреть федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и закрепить в нём минимальные требования к тому, чем должны быть оснащены детские сады для обучения и воспитания детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Источник: Life.ru

«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Параллельно ведомство обновляет сами пространства детских садов, делая упор на современную организацию среды и повышение её функциональности. Фокус также сохраняется на создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая адаптацию инфраструктуры. Также в планах усиление научно-познавательного компонента в дошкольных программах, чтобы элементы знакомства с наукой появлялись на более раннем этапе обучения.

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует в течение двух лет оснастить школьные кабинеты по шести предметам новым оборудованием в рамках формирования единого образовательного пространства. В 2026 году новое оснащение получат кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки более чем в 22 тысяч школ. Закупка оборудования будет осуществляться за счёт федеральных субсидий.

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