Родителям объяснили, что может измениться в детсадах после решения Минпросвещения

Параллельно ведомство обновляет сами пространства детских садов, делая упор на современную организацию среды и повышение её функциональности. Фокус также сохраняется на создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая адаптацию инфраструктуры. Также в планах усиление научно-познавательного компонента в дошкольных программах, чтобы элементы знакомства с наукой появлялись на более раннем этапе обучения.