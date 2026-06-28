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Хабаровские тхэквондисты взяли 13 медалей на турнире в Киргизии

Одним из самых ярких выступлений отметился Андрей Лысяков: он стал лучшим сразу в трёх дисциплинах.

Спортсмены Хабаровского края завоевали 13 медалей на международных соревнованиях «Жемчужина Кыргызстана» по тхэквондо ГТФ. Турнир собрал 470 участников из 11 стран, сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.

Одним из самых ярких выступлений отметился Андрей Лысяков. Он стал лучшим сразу в трёх дисциплинах — хьенге, поединке и стоп-балл спарринге, а по итогам турнира получил отдельный приз за лучшую технику.

Золотые медали в копилку края также принесли Данила Ча и Марк Яковенко. Ча победил в хьенге и стал вторым в поединке в весовой категории 76 кг, а Яковенко выиграл поединок в категории 70 кг.

Вместе хабаровские спортсмены выступили и в командной дисциплине тэг-тим спарринг. Там они тоже стали сильнейшими, добавив к личным наградам ещё одно золото.

Медали привезли и младшие спортсмены. Диана Гурьянова победила в поединке среди участников 15−17 лет в категории 64 кг и взяла серебро в стоп-балл спарринге. Максим Воронин завоевал золото в хьенге, серебро в поединке до 70 кг и бронзу в стоп-балл спарринге.

По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место. Вторыми стали спортсмены Кыргызстана, третьими — представители Узбекистана.