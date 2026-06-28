Хабаровские тхэквондисты взяли 13 медалей на турнире в Киргизии

Медали привезли и младшие спортсмены. Диана Гурьянова победила в поединке среди участников 15−17 лет в категории 64 кг и взяла серебро в стоп-балл спарринге. Максим Воронин завоевал золото в хьенге, серебро в поединке до 70 кг и бронзу в стоп-балл спарринге.