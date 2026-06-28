Самозанятые с июля смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным, если сделали это

Самозанятые россияне смогут воспользоваться оплачиваемым больничным. Такая возможность появится у них с 1 июля. Соответствующий федеральный закон ранее приняла Госдума.
Напомним, возможность получить пособие по временной нетрудоспособности предоставлена самозанятым в порядке эксперимента по добровольному страхованию, который проходит в РФ с 1 января 2026 года.
Чтобы получать больничный, нужно зарегистрироваться в Соцфонде, выбрать страховую сумму и выплачивать взносы не менее шести месяцев.
Эксперимент продлится три года — с 1 января 2026-го по 31 декабря 2028 года. Участие в нем добровольное (как и с пенсионными баллами).
Ранее финансовый аналитик Татьяна Волкова объяснила, как введение больничных выплат для самозанятых создаст надежную поддержку для граждан. По словам эксперта, эта мера разумна, так как сейчас самозанятые не имеют механизмов для получения выплат при временной нетрудоспособности. Даже при максимальном взносе в 1900 рублей в месяц, участие в программе будет выгодным.