Самозанятые с июля смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным, если сделали это

Ранее финансовый аналитик Татьяна Волкова объяснила, как введение больничных выплат для самозанятых создаст надежную поддержку для граждан. По словам эксперта, эта мера разумна, так как сейчас самозанятые не имеют механизмов для получения выплат при временной нетрудоспособности. Даже при максимальном взносе в 1900 рублей в месяц, участие в программе будет выгодным.