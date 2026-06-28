В Хабаровске за сутки сгорели деревянное строение на Бондаря и металлический вагончик на Панфиловцев

Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципальных образованиях края. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались трижды. Кроме того, зарегистрировано одно происшествие на воде: на реке Мая в районе посёлка Джигда по ходу движения из моторной лодки выпал семилетний ребёнок и утонул. Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся оперативно-следственные мероприятия. На туристических маршрутах зарегистрировано шесть групп — 35 человек, из них один ребёнок.