В Хабаровске за сутки сгорели деревянное строение на Бондаря и металлический вагончик на Панфиловцев

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, однако пожарным пришлось реагировать на девять техногенных возгораний. Два из них случились в краевой столице. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на улице Бондаря полностью сгорело одноэтажное нежилое деревянное строение. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, огнеборцы ликвидировали его за 40 минут. На улице Панфиловцев выгорел металлический вагончик на площади 40 квадратных метров — на тушение ушло 52 минуты. Пострадавших в обоих случаях нет, причины устанавливают дознаватели МЧС России.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципальных образованиях края. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались трижды. Кроме того, зарегистрировано одно происшествие на воде: на реке Мая в районе посёлка Джигда по ходу движения из моторной лодки выпал семилетний ребёнок и утонул. Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся оперативно-следственные мероприятия. На туристических маршрутах зарегистрировано шесть групп — 35 человек, из них один ребёнок.
Сегодня в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём — плюс 22−24 градуса.
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