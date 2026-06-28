Россиянам объяснили, кому положена пенсия по потере кормильца

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Потеря кормильца — тяжелая утрата, но не все знают, что государство в таких случаях предоставляет пенсионное обеспечение. О том, кому оно положено, агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Дети умершего получают пенсию автоматически до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Для остальных родственников нужно подтвердить не только родство, но и факт материальной зависимости от умершего.
«Право на пенсию имеют супруг, родители, дедушка, бабушка, братья, сестры и внуки умершего, если они являются нетрудоспособными и находились на его содержании», — пояснил Виноградов.
Размер пенсии зависит от пенсионных прав кормильца. В 2026 году фиксированная выплата составляет 4 792,34 рубля на каждого иждивенца, а для детей-сирот — 9 584,69 рубля. Если у умершего не было страхового стажа, дети могут получить социальную пенсию — 9 424,12 рубля. Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, МФЦ или через «Госуслуги».