Россиянам объяснили, кому положена пенсия по потере кормильца

Размер пенсии зависит от пенсионных прав кормильца. В 2026 году фиксированная выплата составляет 4 792,34 рубля на каждого иждивенца, а для детей-сирот — 9 584,69 рубля. Если у умершего не было страхового стажа, дети могут получить социальную пенсию — 9 424,12 рубля. Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, МФЦ или через «Госуслуги».