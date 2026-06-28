ТАСС публикует видео возвращения курян из украинского плена

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Пять жителей Курской области вернулись домой из плена на Украине, автобус с освобожденными россиянами встретили губернатор региона Александр Хинштейн, а также их родные и близкие. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Члены семей вернувшихся из плена не могли сдержать эмоций. Некоторые плакали от счастья и рассказывали главе Курской области о своих близких.
В июне 2026 года Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.