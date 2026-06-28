Роспотребнадзор назвал недопустимым использование спиртовых антисептиков детьми

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Детям нельзя пользоваться спиртовыми кожными антисептиками, им подойдут препараты на основе перекиси водорода, молочной кислоты и этония. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«Показана неприемлемость использования спиртовых аналогов кожного антисептика для детей, тогда как препарат на основе перекиси водорода, молочной кислоты и этония признан безопасным», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что перекись также рекомендуется использовать для обеззараживания воды в бассейнах — установлена эффективность ее сочетания с УФ-излучением. Технология в целом рекомендована для нейтрализации токсичных компонентов в оборотном водоснабжении.