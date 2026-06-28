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«Алые паруса» в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов РФ и 10 стран

В ночь на воскресенье на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошли «Алые паруса». Праздник посетили выпускники из 35 регионов РФ и более 10 дружественных стран, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Источник: Life.ru

«Город по традиции чествует выпускников школ грандиозным праздником “Алые паруса”… Каждый год его гостями становятся и лучшие выпускники из-за рубежа. В этом году приглашения удостоились ребята из 35 регионов России и более десятка дружественных стран», — сказано в сообщении.

Дворцовая площадь в этом году превратилась в «Город мечтателей» — концерт разбили на смысловые блоки о взрослении и становлении личности. Кульминацией праздника стал проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве в сопровождении водно-пиротехнического шоу.

«Алые паруса» зародились в конце 1960-х, первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979-м и возродилась в 2005 году.

Ранее российские космонавты с борта МКС обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков отметил, что с высоты орбиты планета выглядит прекрасной, но самое красивое на ней — это мечты выпускников. Он напомнил, что 65 лет назад полёт человека в космос казался невероятным, а сегодня работа космонавтов стала реальностью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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