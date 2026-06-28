«Алые паруса» в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов РФ и 10 стран

Ранее российские космонавты с борта МКС обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков отметил, что с высоты орбиты планета выглядит прекрасной, но самое красивое на ней — это мечты выпускников. Он напомнил, что 65 лет назад полёт человека в космос казался невероятным, а сегодня работа космонавтов стала реальностью.