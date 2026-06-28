Жителей Бахрейна призвали найти укрытия на фоне предупреждения об опасности

В материале не поясняется, с чем связано включение сирен. Граждан попросили не паниковать.
«Прозвучали сирены. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении МВД.
Часов ранее американские военные завершили серию ударов по иранским объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разразился яростью на фоне якобы нарушения Тегераном режима прекращения огня. Он пригрозил исламской республике полным уничтожением. При этом Дональд Трамп отметил, что Белый дом еще руководствуется разумом.
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