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В городах Европы из-за аномальной жары расплавились светофоры

Экстремально высокая температура воздуха в городах вызывает оплавление светофоров в европейских городах.

Источник: Аргументы и факты

Аномально высокая температура воздуха в Европе приводит к оплавлению городских светофоров и разрушению дорожного покрытия, следует из видеозаписей в социальных сетях.

Так, например, в ФРГ, Франции, Италии, Испании и Венгрии столбики термометров на пике показывают выше 40 . Ситуация со светофорами и асфальтом, в свою очередь, провоцирует проблемы с автомобильным движением и вызывает рост числа ДТП.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне аномальной жары похоронные агентства в Париже столкнулись с нехваткой свободных мест для хранения тел. Из-за экстремально высокой температуры воздуха во Франции наблюдается рост числа смертей. Тела усопших из Парижа вынуждены транспортировать за пределы столичного региона Иль-де-Франс.

Ранее также сообщалось, что в Великобритании был побит 50-летний температурный рекорд. В стране в июне была достигнута отметка в 36 .

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