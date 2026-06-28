Ночная вечеринка у стадиона «Динамо» во Владивостоке закончилась проверкой полиции

Полиция Владивостока начала проверку по факту нарушения тишины в ночные часы. Поводом для обращения в правоохранительные органы стало заявление 30-летней жительницы Миллионки, которая пожаловалась на шум возле стадиона «Динамо», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным соцсетей, около 3 часов ночи местных жителей разбудила громкая музыка. У стадиона молодые люди припарковали автомобиль с колонками на крыше и расположились отдыхать на скамейке. Несмотря на просьбы жильцов убавить звук, участники вечеринки лишь немного снизили громкость, но выключать музыку отказались. В итоге разгневанные соседи подали заявление в полицию.
Сейчас сотрудники ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку устанавливают личности нарушителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.