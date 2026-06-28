Эксперт Сафонов назвал среднюю пенсию артистов балета столичных театров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения солистов столичных театров, имеющих звание «Заслуженный артист РФ», может достигать 60 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Средняя пенсия солистов столичных театров со званием “Заслуженный артист РФ” может составлять 60 279 рублей», — сказал Сафонов.
Он также отметил, что пенсия формируется за счет базовой пенсии и надбавки за звание. В Москве надбавка за звание «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ» одинакова — 41 995 рублей, сообщил Сафонов.
Эксперт добавил, что средний размер пенсионного обеспечения солиста без звания составит 18 284, а артиста кордебалета — 17 109 рублей.