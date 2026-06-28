Почти четверть россиян может летом работать удаленно

Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет, причем женщины чаще мужчин называли этот фактор. На втором месте — тишина и возможность уединиться от домашних. При этом 7% россиян признаются, что готовы работать практически в любых условиях — даже из гамака с ноутбуком.