Почти четверть россиян может летом работать удаленно

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Удаленный формат работы текущим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, говорится в исследовании «Авито Работа» и «МТС Линк», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Авито Работа» совместно с «МТС Линк» провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что этим летом удаленный формат доступен каждому четвертому работающему россиянину: 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период", — говорится в исследовании.
В сервисе «Авито Работа» добавили, что каждый пятый россиянин из опрошенных может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов сообщили, что их работа требует постоянного присутствия на месте.
Среди россиян, которым доступен удаленный формат работы, треть планируют провести лето, работая из дома или квартиры. Еще 18% собираются перебраться на дачу или в загородный дом, и столько же планируют работать из офиса.
При этом часть россиян рассматривает удаленку как возможность сменить локацию: 9% собираются работать в путешествии, а 7% — совмещать рабочие задачи с отдыхом у моря или водоема.
Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет, причем женщины чаще мужчин называли этот фактор. На втором месте — тишина и возможность уединиться от домашних. При этом 7% россиян признаются, что готовы работать практически в любых условиях — даже из гамака с ноутбуком.