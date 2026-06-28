Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники и ракеты летят на Кувейт

МО Кувейта заявило об отражении налета ракет и БПЛА на страну.

Источник: Комсомольская правда

В Кувейте приведена в работу система противовоздушной обороны. Военные отражают налет ракет и беспилотников. Как заявляется в материале Минобороны Кувейта, страна противостоит «вражеским атакам».

Генштаб армии государства предупредил, что звуки взрывов являются результатом работы ПВО. Идет перехват выпущенных снарядов, отмечается в материале. Граждан призвали к спокойствию.

«В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам», — говорится в сообщении Минобороны страны в соцсети Х.

В Бахрейне также прозвучали сирены. На фоне предупреждения об опасности жителей призвали найти укрытия. Граждан попросили не поддаваться панике.

Часом ранее США атаковали объекты в Иране. Удары пришлись по радарам и хранилищам ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп уведомил, что атака произведена за нарушение Тегераном режима прекращения огня.

Узнать больше по теме
Кувейт: небольшое государство на северо-западе Персидского залива
Кувейт входит в число самых богатых стран мира по объему нефтяных ресурсов на душу населения. Несмотря на сравнительно скромные размеры, он играет важную роль в мировой энергетике и считается одним из ключевых участников политических процессов на Ближнем Востоке. В материале — главное об этом государстве.
Читать дальше