Беспилотники и ракеты летят на Кувейт

В Кувейте приведена в работу система противовоздушной обороны. Военные отражают налет ракет и беспилотников. Как заявляется в материале Минобороны Кувейта, страна противостоит «вражеским атакам».
Генштаб армии государства предупредил, что звуки взрывов являются результатом работы ПВО. Идет перехват выпущенных снарядов, отмечается в материале. Граждан призвали к спокойствию.
«В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам», — говорится в сообщении Минобороны страны в соцсети Х.
В Бахрейне также прозвучали сирены. На фоне предупреждения об опасности жителей призвали найти укрытия. Граждан попросили не поддаваться панике.
Часом ранее США атаковали объекты в Иране. Удары пришлись по радарам и хранилищам ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп уведомил, что атака произведена за нарушение Тегераном режима прекращения огня.