В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков в гостиницы

«Новые правила также позволяют подтвердить личность несовершеннолетнего при заселении в гостиницу. Если подросток старше 14 лет заселяется без сопровождения взрослых, он также может пройти идентификацию через “Госуслуги”, но должен предоставить согласие на заселение от родителей», — сказал Колунов.