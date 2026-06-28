В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях

«Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях “жизни” и “достоинства человека”, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского», — сказал Лосев.