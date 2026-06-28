Армения потеряет 98% дохода от экспорта рыбы при прекращении поставок в Россию

Ранее Россельхознадзор распространил ограничения на оставшиеся армянские предприятия, поставлявшие рыбу в Россию, в результате чего экспорт полностью приостановили. Решение будет действовать до устранения выявленных нарушений. В ведомстве напомнили, что ранее из-за системных замечаний Еревану предложили остановить оформление экспортных партий практически всех рыбоперерабатывающих компаний страны. Исключение тогда сделали только для предприятий «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», но после дополнительных проверок сертификацию их продукции также приостановили. Россельхознадзор продолжает взаимодействие с армянскими коллегами по вопросам безопасности товаров и устранения недостатков.