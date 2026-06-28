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Армения потеряет 98% дохода от экспорта рыбы при прекращении поставок в Россию

Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы в случае потери российского рынка. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб, сообщает РИА «Новости». По итогам 2025 года доход республики от поставок рыбы на мировые рынки составил 79,8 млн долларов.

Источник: Life.ru

Из этой суммы 78,4 млн долларов пришлись на экспорт в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 98,3% всей прибыли Армении от продажи рыбы за рубеж. РФ остаётся крупнейшим покупателем армянской рыбы и единственной страной, которая завозила эту продукцию на значительные суммы.

Другими импортёрами армянской рыбы в 2025 году стали Грузия (445,4 тыс. долларов), США (336,9 тыс. долларов), Украина (305,9 тыс. долларов) и Белоруссия (208,8 тыс. долларов). Их совокупный объём закупок существенно уступает российскому показателю.

Ранее Россельхознадзор распространил ограничения на оставшиеся армянские предприятия, поставлявшие рыбу в Россию, в результате чего экспорт полностью приостановили. Решение будет действовать до устранения выявленных нарушений. В ведомстве напомнили, что ранее из-за системных замечаний Еревану предложили остановить оформление экспортных партий практически всех рыбоперерабатывающих компаний страны. Исключение тогда сделали только для предприятий «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», но после дополнительных проверок сертификацию их продукции также приостановили. Россельхознадзор продолжает взаимодействие с армянскими коллегами по вопросам безопасности товаров и устранения недостатков.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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