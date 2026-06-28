Армения потеряет 98% дохода от экспорта рыбы при прекращении поставок в Россию

Из этой суммы 78,4 млн долларов пришлись на экспорт в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 98,3% всей прибыли Армении от продажи рыбы за рубеж. РФ остаётся крупнейшим покупателем армянской рыбы и единственной страной, которая завозила эту продукцию на значительные суммы.
Другими импортёрами армянской рыбы в 2025 году стали Грузия (445,4 тыс. долларов), США (336,9 тыс. долларов), Украина (305,9 тыс. долларов) и Белоруссия (208,8 тыс. долларов). Их совокупный объём закупок существенно уступает российскому показателю.
Ранее Россельхознадзор распространил ограничения на оставшиеся армянские предприятия, поставлявшие рыбу в Россию, в результате чего экспорт полностью приостановили. Решение будет действовать до устранения выявленных нарушений. В ведомстве напомнили, что ранее из-за системных замечаний Еревану предложили остановить оформление экспортных партий практически всех рыбоперерабатывающих компаний страны. Исключение тогда сделали только для предприятий «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», но после дополнительных проверок сертификацию их продукции также приостановили. Россельхознадзор продолжает взаимодействие с армянскими коллегами по вопросам безопасности товаров и устранения недостатков.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.