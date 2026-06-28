Проект «Молочная кухня» распространили на всех беременных жительниц Хабаровского края

Этот проект запустили по поручению губернатора Дмитрия Демешина еще в начале прошлого года, но до недавнего времени он распространялся только на некоторые категории беременных. Сейчас краевые власти решили расширить действие инициативы на всех без исключения женщин, живущих в регионе и вставших на учет в связи с беременностью. Кроме того, если изначально проект работал только в Хабаровске, то теперь охватывает Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, Солнечный, Амурск и Ванино. До конца этого года проект «Молочная кухня» начнет действовать по всей территории Хабаровского края. Суть проекта заключается в том, что беременные женщины могут получать из бюджета до 3 500 рублей в месяц в качестве компенсации за покупку молока, творога, питьевого йогурта, сметаны, варенца и кефира, произведенных в Хабаровском крае. Для получения компенсации женщинам нужно обратиться в центр социальной поддержки.