В РФ с 1 февраля 2027 года проиндексируют материнский капитал

«Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — объяснил Нилов в интервью ТАСС, добавив, что реальный уровень инфляции за предыдущий год определяется в течение января.