В РФ с 1 февраля 2027 года проиндексируют материнский капитал

Материнский капитал в РФ будет проиндексирован 1 февраля 2027 года. Также будет проведена индексация других социальных пособий. Об этом информировал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, пока сложно прогнозировать, на сколько увеличится маткапитал, так как его индексация поставлена в зависимость от уровня фактической инфляции.
«Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — объяснил Нилов в интервью ТАСС, добавив, что реальный уровень инфляции за предыдущий год определяется в течение января.
Как в России проиндексировали маткапитал в феврале 2026 года, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, с 1 января 2027 года в России страховую пенсию по старости планируют назначать в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.
Тем временем в Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии летом и осенью 2026 года.