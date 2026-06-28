Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ с 1 февраля 2027 года проиндексируют материнский капитал

Нилов: Маткапитал проиндексируют по фактической инфляции 1 февраля 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Материнский капитал в РФ будет проиндексирован 1 февраля 2027 года. Также будет проведена индексация других социальных пособий. Об этом информировал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, пока сложно прогнозировать, на сколько увеличится маткапитал, так как его индексация поставлена в зависимость от уровня фактической инфляции.

«Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — объяснил Нилов в интервью ТАСС, добавив, что реальный уровень инфляции за предыдущий год определяется в течение января.

Как в России проиндексировали маткапитал в феврале 2026 года, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, с 1 января 2027 года в России страховую пенсию по старости планируют назначать в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.

Тем временем в Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии летом и осенью 2026 года.