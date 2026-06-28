Названы смертельно опасные в жару лекарства

Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что особое внимание следует уделять лекарствам в ампулах. Изменение цвета жидкости, появление осадка или другие внешние признаки могут свидетельствовать о нарушении условий хранения. Также в жару возможно испарение жидкости из препаратов, что повышает концентрацию действующих веществ и увеличивает риск передозировки. Таблетки и капсулы могут терять свои свойства, а мази и свечи — деформироваться или плавиться.