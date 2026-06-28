Названы смертельно опасные в жару лекарства

Фармацевты предупредили об опасности неправильного хранения лекарств в условиях сильной жары. По словам специалиста Иона Яланжи, высокие температуры способны изменить свойства препаратов, из-за чего они могут потерять эффективность или даже стать опасными для здоровья.
Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что особое внимание следует уделять лекарствам в ампулах. Изменение цвета жидкости, появление осадка или другие внешние признаки могут свидетельствовать о нарушении условий хранения. Также в жару возможно испарение жидкости из препаратов, что повышает концентрацию действующих веществ и увеличивает риск передозировки. Таблетки и капсулы могут терять свои свойства, а мази и свечи — деформироваться или плавиться.
Специалист рекомендовал хранить медикаменты в прохладном и сухом месте при температуре не выше 25 градусов. Он также посоветовал не оставлять аптечки в автомобилях или сумках во время длительного пребывания на жаре, чтобы избежать порчи препаратов и возможного вреда для здоровья.
Ранее врач Хосе Мануэль Фелисес назвал три способа, которые могут помочь хорошо выспаться в жаркую погоду.