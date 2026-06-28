Масштабный выпускной в Петербурге шокировал иностранца: американец впечатлен шоу

В Петербурге прошло грандиозное ежегодное шоу «Алые паруса». Мероприятие устраивают в честь выпускников. Американский журналист Тофериус Максимус Крейн пришел в восторг от шоу. Он заявил, что еще не видел ничего подобного. Иностранец поделился эмоциями в комментарии «Пятому каналу».