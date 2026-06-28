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Масштабный выпускной в Петербурге шокировал иностранца: американец впечатлен шоу

Американский журналист Крейн пришел в восторг от «Алых парусов» в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге прошло грандиозное ежегодное шоу «Алые паруса». Мероприятие устраивают в честь выпускников. Американский журналист Тофериус Максимус Крейн пришел в восторг от шоу. Он заявил, что еще не видел ничего подобного. Иностранец поделился эмоциями в комментарии «Пятому каналу».

Тофериус Максимус Крейн высоко оценил организацию праздника. Он выделил эффектный проход корабля с алыми парусами, концерт и водное шоу.

«Я увидел проплывающую парусную лодку и подумал: “Что это?”. А мне сказали, что дети заканчивают школу», — поделился Тофериус Максимус Крейн.

Помимо проплывающего под мостами брига, выпускников ждал яркий концерт со звездами шоу-бизнеса. Секретным гостем на празднике стал певец Ваня Дмитриенко. В программе приняли участие исполнители Юлианна Караулова и Елка.