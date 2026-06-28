Порядок формирования кредитной истории изменится в России с 1 июля

В России с 1 июля вводится новый порядок формирования кредитной истории — в ней начнут указываться данные о предыдущих кредиторах. Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказал директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.
— На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит, — уточнил он.
Кроме того, на данный момент при передаче кредитной истории новому БКИ связь между данными утрачивается. В таких случаях установить предыдущего кредитора становится невозможно.
— Эта проблема устраняется: при реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, — цитирует Филиппова РИА Новости.
24 июня Госдума также приняла закон, который позволит гражданам заключать с банками новый вид договора — договор жилищных сбережений. Этот инструмент будет действовать с 1 января 2027 года.
Помимо этого, теперь россияне смогут рассчитывать на кредитные каникулы по ипотеке до полутора лет при рождении второго и последующих детей. Закон приняли в окончательном чтении 23 июня.