Порядок формирования кредитной истории изменится в России с 1 июля

В России с 1 июля вводится новый порядок формирования кредитной истории — в ней начнут указываться данные о предыдущих кредиторах. Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказал директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.