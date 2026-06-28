В Магаданской области супруги выстрелили из пистолета с балкона и попали под уголовное дело

Кроме того, полицейские раскрыли кражу из подвала дома на улице Центральной в посёлке Уптар. Двое граждан взломали замок и похитили электроинструменты на сумму свыше 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ещё один фигурант — 23-летний бывший сотрудник салона сотовой связи, который тайно оформлял сим-карты на колымчан, используя их персональные данные без ведома. Так он пытался выполнить план продаж и заработать премию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за неправомерный доступ к компьютерной информации.