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В Магаданской области супруги выстрелили из пистолета с балкона и попали под уголовное дело

За неделю десять колымчан потеряли семь с половиной миллионов рублей на уловках кибермошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области полицейские подвели итоги работы за неделю с 19 по 25 июня. Зарегистрировано более 760 сообщений о преступлениях и происшествиях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МВД России по Магаданской области, за различные правонарушения в дежурные части доставили 38 человек. Десять колымчан стали жертвами кибермошенников и потеряли в общей сложности семь с половиной миллионов рублей.

Один из самых громких случаев — стрельба с балкона. 48-летний мужчина и его 51-летняя супруга вечером распивали алкоголь, нарушали общественный порядок и трижды выстрелили в воздух из пистолета. Оружие изъято. Совместное времяпрепровождение супругов правоохранители квалифицировали как хулиганство. Максимальная санкция — до семи лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские раскрыли кражу из подвала дома на улице Центральной в посёлке Уптар. Двое граждан взломали замок и похитили электроинструменты на сумму свыше 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ещё один фигурант — 23-летний бывший сотрудник салона сотовой связи, который тайно оформлял сим-карты на колымчан, используя их персональные данные без ведома. Так он пытался выполнить план продаж и заработать премию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru