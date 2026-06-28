В Магаданской области супруги выстрелили из пистолета с балкона и попали под уголовное дело

В Магаданской области полицейские подвели итоги работы за неделю с 19 по 25 июня. Зарегистрировано более 760 сообщений о преступлениях и происшествиях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МВД России по Магаданской области, за различные правонарушения в дежурные части доставили 38 человек. Десять колымчан стали жертвами кибермошенников и потеряли в общей сложности семь с половиной миллионов рублей.
Один из самых громких случаев — стрельба с балкона. 48-летний мужчина и его 51-летняя супруга вечером распивали алкоголь, нарушали общественный порядок и трижды выстрелили в воздух из пистолета. Оружие изъято. Совместное времяпрепровождение супругов правоохранители квалифицировали как хулиганство. Максимальная санкция — до семи лет лишения свободы.
Кроме того, полицейские раскрыли кражу из подвала дома на улице Центральной в посёлке Уптар. Двое граждан взломали замок и похитили электроинструменты на сумму свыше 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ещё один фигурант — 23-летний бывший сотрудник салона сотовой связи, который тайно оформлял сим-карты на колымчан, используя их персональные данные без ведома. Так он пытался выполнить план продаж и заработать премию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за неправомерный доступ к компьютерной информации.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru