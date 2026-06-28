Акула заплыла в бухту Триозерье в Приморье

Появление морских хищниц в водах Приморского края летом не является редкостью. Специалисты регулярно напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать меры предосторожности при купании: не заходить в воду на рассвете и в сумерках, а также снимать блестящие украшения, которые могут привлечь внимание акул.