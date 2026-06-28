Акула заплыла в бухту Триозерье в Приморье

В Приморье появились новые кадры с акулой, плавающей у побережья популярного места отдыха. Хищницу вновь заметили в бухте Триозерье, куда часто приезжают туристы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Судя по видеозаписи, которая была сделана очевидцами 27 июня, морская обитательница действительно заплыла прямо к людям. На кадрах видно, как акула курсирует в близости от береговой линии, где обычно отдыхают местные жители и туристы.
Появление морских хищниц в водах Приморского края летом не является редкостью. Специалисты регулярно напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать меры предосторожности при купании: не заходить в воду на рассвете и в сумерках, а также снимать блестящие украшения, которые могут привлечь внимание акул.