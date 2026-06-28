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В РФ проверят влияние геомагнитосферы Земли на сердечно-сосудистые заболевания

Специалистов интересует состояние микроциркуляторного русла и сравнение показателей, полученных на борту МКС и на планете, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Влияние геомагнитосферы Земли на сердечно-сосудистые заболевания будет изучено в ходе эксперимента «Эндотелий» в рамках 75-й миссии на МКС. Об этом ТАСС сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

«Космический эксперимент “Эндотелий” направлен на получение новых данных об изменениях состояния сердечно-сосудистой системы человека под влиянием геомагнитной обстановки на борту МКС и на Земле. Прежде всего специалистов интересует состояние микроциркуляторного русла (это система мелких кровеносных сосудов) и сравнение показателей, полученных на борту орбитальной станции и на Земле», — говорится в сообщении.

Еще одним экспериментом, который будет проведен на борту станции, станет «Цитомеханариум» — поиск потенциальных механосенсоров клеток у мух-дрозофил, находившихся в условиях космического полета. Задачей экипажа станет получение живых личинок мух третьей стадии развития. После полета специалисты проведут скрининг и прицельное исследование белков и кодирующих их генов у нового «потомства».

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-29» намечен на 14 июля, он доставит на МКС российских космонавтов Анну Кикину и Петра Дуброва, а также астронавта НАСА Анила Менона. Их дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Дениз Бернхэм.

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