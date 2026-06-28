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Новый центр «СВОи люди» станет ключевым звеном поддержки хабаровских бойцов

Его задача — собрать в одном месте помощь, за которой семьям раньше приходилось обращаться в разные учреждения: от юридических вопросов до психологической поддержки и восстановления документов.

В Хабаровске центр «СВОи люди» должен стать единым окном для участников специальной военной операции и их семей. Там будут помогать не только с консультациями, но и с документами, социальной адаптацией, трудоустройством и получением мер поддержки, сообщили в мэрии.

Центр создан при городской администрации и финансируется из муниципального бюджета. Его задача — собрать в одном месте помощь, за которой семьям раньше приходилось обращаться в разные учреждения: от юридических вопросов до психологической поддержки и восстановления документов.

Отдельное направление работы связано с возвращением участников СВО к мирной жизни. В центре будут содействовать профессиональной подготовке и переподготовке, поиску работы, получению образования, а также развитию предпринимательских инициатив ветеранов и членов их семей.

Руководит центром Максим Траханов — депутат Хабаровской городской думы и участник СВО в составе отряда «Барс-8». В мэрии рассчитывают, что его личный опыт поможет выстроить работу не формально, а с пониманием реальных запросов бойцов и их близких.

«Военнослужащие могут быть уверены, что их семьи под присмотром и получают необходимую помощь», — рассказал Максим Траханов.

Центр «СВОи люди» также будет помогать с получением медицинской, психологической, юридической и социальной поддержки, а при необходимости — с культурно-досуговыми услугами. Обратиться можно по адресу: улица Ким Ю Чена, 6, с 9:00 до 18:00. Телефоны для консультаций: 75−00−75 и 8−924−104−73−13.